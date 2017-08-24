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      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:55, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      38
      0
      #видео\n#YouTube\n#сериалы\n#Игра престолов
      Фото: kinopoisk.ru
      38
      0

      Эпизод выйдет на экраны под заголовком «Дракон и волк».

      Нью-Йорк. США. Телеканал HBO опубликовал в сети название финальной серии седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Как пишут Известия.ру, эпизод выйдет на экраны 27 августа под заголовком «Дракон и волк». 

      Также шоураннеры огласили хронометраж последней серии. Поклонники сериала будут наслаждаться происходящим почти 80 минут экранного времени. 

      Помимо этого на официальном канале HBO на YouTube доступен к просмотру трейлер финального эпизода. В настоящее время превью серии набрало 11 миллионов просмотров. 

      Game of Thrones: Season 7 Finale Preview (HBO)
      09:55, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      38
      0
      #видео\n#YouTube\n#сериалы\n#Игра престолов

       

       

       

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