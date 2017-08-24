Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

Эпизод выйдет на экраны под заголовком «Дракон и волк».

Нью-Йорк. США. Телеканал HBO опубликовал в сети название финальной серии седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Как пишут Известия.ру, эпизод выйдет на экраны 27 августа под заголовком «Дракон и волк».

Также шоураннеры огласили хронометраж последней серии. Поклонники сериала будут наслаждаться происходящим почти 80 минут экранного времени.

Помимо этого на официальном канале HBO на YouTube доступен к просмотру трейлер финального эпизода. В настоящее время превью серии набрало 11 миллионов просмотров.