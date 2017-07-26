Автор «Симпсонов» и «Футурамы» снимет мультсериал про пьющую принцессу

Действие комедии будет происходить в средневековом королевстве, населенном эльфами и демонами.

Глендейл. США. Анимационная студия Rough Draft Studios обещает громкую премьеру от создателя мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мэтта Грейнинга. Культовый художник-мультипликатор снимет новую многосерийную комедию.

Как пишет Лента.ру, название сериала - Disenchantment («Разочарование»), действие будет разворачиваться в средневековом королевстве. Зрителей познакомят с главной героиней - юной принцессой-алкоголичкой, ее другом Эльфо и демоном Люци.

Первые 10 эпизодов покажут, как ожидается, на стриминговом сервисе Netflix в 2018 году. Всего планируется снять 20 серий.