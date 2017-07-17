Впервые главную роль в британском сериале «Доктор Кто» исполнит женщина

13-го Доктора на экране воплотит Джоди Уиттакер.

Лондон. Великобритания. Шоу-раннеры знаменитого научно-фантастического сериала «Доктор Кто» официально сообщили, что впервые главную роль исполнит женщина. Образ 13-го Доктора на экране воплотит Джоди Уиттакер, пишет Лента.ру.

Ролик с именем новой ведущей актрисы создатели сериала выложили на своем официальном аккаунте в Twitter-е, прикрепив к нему сообщение с текстом: «Представляем <…>13-го Доктора».

Пока реакция фанатов знаменитого шоу – неизвестна. Однако ранее корпорация «Би-би-си» в ответном письме одному из поклонников шоу заявляла, что главный персонаж телесериала останется мужчиной.

Сейчас главную роль в телесериале исполняет актер Питер Капальди, заявивший в январе 2017 года о своем уходе из проекта. Последний эпизод сериала с ним выйдет на экраны в конце декабря.

Напомним, «Доктор Кто» является самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Впервые на экраны он вышел в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Главный герой шоу — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве.