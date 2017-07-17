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      Впервые главную роль в британском сериале «Доктор Кто» исполнит женщина

      09:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      09:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      96
      0
      #культура\n#Великобритания\n#поклонники\n#сериалы\n#актеры
      Фото: twitter.com
      96
      0

      13-го Доктора на экране воплотит Джоди Уиттакер.

      Лондон. Великобритания. Шоу-раннеры знаменитого научно-фантастического сериала «Доктор Кто» официально сообщили, что впервые главную роль исполнит женщина. Образ 13-го Доктора на экране воплотит Джоди Уиттакер, пишет Лента.ру

      Ролик с именем новой ведущей актрисы создатели сериала выложили на своем официальном аккаунте в Twitter-е, прикрепив к нему сообщение с текстом: «Представляем <…>13-го Доктора». 

      Doctor Who Official on Twitter

      Пока реакция фанатов знаменитого шоу – неизвестна. Однако ранее корпорация «Би-би-си»  в ответном письме одному из поклонников шоу заявляла, что главный персонаж телесериала останется мужчиной. 

      Сейчас главную роль в телесериале исполняет актер Питер Капальди, заявивший в январе 2017 года о своем уходе из проекта. Последний эпизод сериала с ним выйдет на экраны в конце декабря. 

      Напомним, «Доктор Кто» является самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Впервые на экраны он вышел в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Главный герой шоу  — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве.  

      09:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      96
      0
      #культура\n#Великобритания\n#поклонники\n#сериалы\n#актеры

       

       

       

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