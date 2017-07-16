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      Автор романов про Анжелику Анн Голон умерла во Франции

      13:51, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      13:51, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      113
      0
      #книги\n#Франция\n#приключения\n#писатель
      Фото: wikipedia.org
      113
      0

      Писательница скончалась в возрасте 95 лет от перитонита.

      Версаль. Франция. Автор серии романов об Анжелике Анн Голон умерла во французском Версале в возрасте 95 лет. Причиной смерти, как сообщает агентство «France Presse» со ссылкой на дочь писательницы, стал перитонит.

      Несмотря на возраст, Анн Голон (настоящее имя – Симона Шанжё) вела активную общественную жизнь. Последнее интервью она дала в мае текущего года.

      Сага, которую Анн создала вместе со своим мужем Всеволодом Горбуновым, содержит 13 эпизодов и переведена на тридцать языков, разошлась тиражом более 100 млн экземпляров.

      13:51, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      113
      0
      #книги\n#Франция\n#приключения\n#писатель

       

       

       

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