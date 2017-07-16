Автор романов про Анжелику Анн Голон умерла во Франции

Писательница скончалась в возрасте 95 лет от перитонита.

Версаль. Франция. Автор серии романов об Анжелике Анн Голон умерла во французском Версале в возрасте 95 лет. Причиной смерти, как сообщает агентство «France Presse» со ссылкой на дочь писательницы, стал перитонит.

Несмотря на возраст, Анн Голон (настоящее имя – Симона Шанжё) вела активную общественную жизнь. Последнее интервью она дала в мае текущего года.

Сага, которую Анн создала вместе со своим мужем Всеволодом Горбуновым, содержит 13 эпизодов и переведена на тридцать языков, разошлась тиражом более 100 млн экземпляров.