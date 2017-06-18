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      Юбилей празднует Пол Маккартни

      10:05, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      10:05, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      374
      0
      #культура\n#дни рождения\n#Лондон\n#музыканты\n#Британия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      374
      0

      Экс-битлу исполняется 75 лет.

      Лондон. Великобритания. Британскому композитору, певцу и бывшему участнику группы The Beatles сэру Полу Маккартни сегодня, 18 июня, исполняется 75 лет.

      Как сообщает журнал Rolling Stone, в честь юбилея королева Великобритании Елизавета II приняла решение наградить музыканта орденом Кавалеров Почета. Всего такой наградой могут обладать не более 65 человек.

      Кавалерами ордена уже являются физик Стивен Хокинг, актер Иэн Маккелен, актриса Джуди Дэнч и писательница Джоан Роулинг.

      Британец Пол Маккартни – один из основателей всемирно известной группы The Beatles. Он также является кавалером ордена Британской империи.

      В 2011 году Маккартни признали одним из лучших бас-гитаристов всех времён. Сэр Пол включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант новейшей истории и является 16-кратным обладателем премии «Грэмми».

      10:05, 18 июня, 2017
      Юлия Мокрушина
      374
      0
      #культура\n#дни рождения\n#Лондон\n#музыканты\n#Британия\n#праздники

       

       

       

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