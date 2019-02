Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

Заморозки страниц связаны с новыми правилами компании.

США. Facebook объяснил ситуацию с блокировкой страниц проекта RT необходимостью раскрытия пользователям сведений о материнской компании. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на ТАСС.

В компании утверждают, что люди должны знать, кто на самом деле стоит за различными страницами в соцсети.

«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы», — сообщили в Фейсбуке.

Пока эта функция доступна не всем, поэтому в компании пообещали связаться с администраторами страниц с просьбой раскрыть эту информацию. После выполнения условия страницы могут быть разблокированы.

Напомним, аккаунты связанной с RT компании Maffick Media заблокировали 18 февраля. Фейсбук заморозит 4 проекта после выхода сюжета телеканала CNN о финансировании Москвой вирусных видео для американской молодежи. Одна из недоступных страниц принадлежала шоу In the Now, которое выросло из одноименной программы на RT. За два года программа собрала 2,5 млрд просмотров, в соцсети на нее были подписали 4 млн пользователей.

В RT отметили, что не скрывали факт принадлежности большей части акций Maffick Media компании Ruptly, оставшейся – ведущей RT в Штатах Аниссе Науэй

Науэй подчеркнула, что не получила никаких объяснений от Фейсбука в связи с блокировкой страницы ее шоу.

В RT считают инцидент «очередным доказательством, что CNN и Facebook теперь действуют как цензура Госдепа».

«Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова — только для своих», - написал RT в своем телеграм-канале.

К Кремле отметили «беспрецедентное, ничем не прикрытое давление» на российские медиа.

Исполнительный директор Maffick Media Джеффри Спаркс прокомментировал RT ситуацию.

«Прежде всего, Facebook не должен нам диктовать, что мы должны делать, если он не собирается диктовать то же самое всем. Но они даже не сослались ни на какие свои внутренние правила или регламенты в этом деле. Мы соблюдали все без исключения правила компании Facebook, никогда ничего не нарушали», — сказал он.

Спаркс также придерживается мнения, что это очередной пример «охватившей США истерии вокруг всего, что связано с Россией».