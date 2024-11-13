В Ижевске 12 ноября прошла презентация Федерации спорта слепых Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 ноября в Штабе общественной поддержки презентовали Федерацию спорта слепых Удмуртии. На мероприятии побывал журналист ИА «Сусанин».

Встреча была приурочена к международному дню слепых, который отмечается 13 ноября.

Само региональное отделение было создано 29 декабря 2023 года. С тех пор оно активно участвует в создании новых спортивных возможностей для людей с ограничениями по зрению.

Среди гостей мероприятия были ветераны спорта слепых:

Трижды призёр Паралимпийских игр 1992 года во Франции – обладатель золота по биатлону и двух серебряных медалей в лыжных гонках на 10 и 30 км Борис Богданов. Сегодня, 13 ноября, Борис Николаевич празднует свой юбилей – 60 лет.

А также факелоносец Олимпийского огня, 16-кратный чемпион России, обладатель четырех Кубков России, призёр международных соревнований по конькобежному спорту Сергей Токарев.

На мероприятии были и действующие молодые спортсмены: Егор Кузьмин – пловец, участник Паралимпийских игр во Франции 2024 года. Богдан Зайцев – призер Всероссийских детско-юношеских соревнований по настольному теннису. Данил Леконцев – обладатель бронзовых медалей по легкой атлетике и лыжному спорту.

Среди тренерского состава были: Валентин Голиков – заслуженный тренер Удмуртии и председатель регионального отделения Федерации спорта слепых. Мастер спорта по лыжным гонкам, биатлону и лёгкой атлетике Николай Михайлов. А также мастер спорта и тренер по велоспорту Сергей Васильев.

Модератором и ведущей мероприятия выступила депутат Государственного совета Удмуртской Республики Елена Дербилова. Также на встрече присутствовали представители министерства спорта и министерства социальной политики Удмуртии.

Первым слово взял председатель федерации и тренер Валентин Голиков. Он рассказал, как создавалось региональное отделение Федерации спорта слепых Удмуртии, а также для чего оно нужно: «Если бы не было федерации, ребята бы не смогли участвовать ни в каких российских и, тем более, международных соревнованиях». В конце он пожелал дальнейшего развития и сотрудничества с министерствами и ведомствами.

Спортсмены и тренеры рассказали о себе, своих спортивных достижениях, а также поделились планами на будущее и спортивными целями.

Например, пловец Егор Кузьмин рассказал, что уже начал готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в Сингапуре в следующем году.