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За школьный кубок Ижевска по настольнику сразятся 6 команд

16:00, 24 сентября, 2024
За школьный кубок Ижевска по настольнику сразятся 6 команд
16:00, 24 сентября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#реклама\n#ШХТ
Фото: Александр Иванов
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Отборочные игры прошли накануне 21 сентября.

erid: 2Vtzqv1AbQt

Ижевск. Удмуртия. В рамках городского проекта «Школьное хоккейное троеборье» (12+)  в эти выходные состоится финальный этап Школьного кубка по настольнику. 

В финал проекта вышли шесть школьных команд, каждая из которых также включает себя команду детей и команду родителей и учителей. Счет очков ведется суммарный по итогам сыгранных партий обеими командами. 

К сожалению, после итоговой проверки результатов и заявок,  в одной из команд выявилось нарушение правил и она была дисквалифицирована и не будет продолжать участие в финальном турнире. Согласно положению о проведении соревнований, отклонением от правил стало участие в команде большего количества профессиональных спортсменов-школьников (более 2-х человек). По словам организаторов, главная цель проекта - сделать максимально доступным участие в спортивных состязаниях  обычных любителей и не профессиональных спортсменов.

В связи с этим  в финале примут участие команды следующих школ: Столичный лицей, школа №31, лицей №25, школа №27, Гуманитарный лицей, школа №8.

Финал настольника пройдет 28 сентября на спортивной площадке школы №31 (улица Востояная, 1) с 10:00 до 14:00.  Все желающие смогут прийти и поддержать участников.

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16:00, 24 сентября, 2024
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реклама\n#ШХТ