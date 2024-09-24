За школьный кубок Ижевска по настольнику сразятся 6 команд

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Ижевск. Удмуртия. В рамках городского проекта «Школьное хоккейное троеборье» (12+) в эти выходные состоится финальный этап Школьного кубка по настольнику.

В финал проекта вышли шесть школьных команд, каждая из которых также включает себя команду детей и команду родителей и учителей. Счет очков ведется суммарный по итогам сыгранных партий обеими командами.

К сожалению, после итоговой проверки результатов и заявок, в одной из команд выявилось нарушение правил и она была дисквалифицирована и не будет продолжать участие в финальном турнире. Согласно положению о проведении соревнований, отклонением от правил стало участие в команде большего количества профессиональных спортсменов-школьников (более 2-х человек). По словам организаторов, главная цель проекта - сделать максимально доступным участие в спортивных состязаниях обычных любителей и не профессиональных спортсменов.

В связи с этим в финале примут участие команды следующих школ: Столичный лицей, школа №31, лицей №25, школа №27, Гуманитарный лицей, школа №8.

Финал настольника пройдет 28 сентября на спортивной площадке школы №31 (улица Востояная, 1) с 10:00 до 14:00. Все желающие смогут прийти и поддержать участников.

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