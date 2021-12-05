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Уроженец Удмуртии завоевал бронзу на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров

13:30, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
Уроженец Удмуртии завоевал бронзу на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров
13:30, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
79
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#коньки
Фото: twenty20.com
79
0

Это его первая медаль на международных соревнованиях.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии занял призовое место на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы по конькобежному спорту в Ижевске.

Соревнования проходят 4 и 5 декабря в Германии в городе Инцелль. Воспитанник ижевской конькобежной школы Всеволод Ятов участвовал в них в составе молодежной сборной России. 

Спортсмен прошел дистанцию в 1000 м за 1.12.176 сек. и занял 14 место в общем зачете. Также юноша участвовал в командной гонке преследования, в которой команда завоевала третье место. Всеволод получил первую медаль на международных соревнованиях.

В воскресенье, 5 декабря, юниоры буду соревноваться на дистанциях 500 м, 1500 м и в масс-старте.

13:30, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#коньки
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