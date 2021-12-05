Уроженец Удмуртии завоевал бронзу на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров

Это его первая медаль на международных соревнованиях.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии занял призовое место на Кубке мира по конькобежному спорту среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы по конькобежному спорту в Ижевске.

Соревнования проходят 4 и 5 декабря в Германии в городе Инцелль. Воспитанник ижевской конькобежной школы Всеволод Ятов участвовал в них в составе молодежной сборной России.

Спортсмен прошел дистанцию в 1000 м за 1.12.176 сек. и занял 14 место в общем зачете. Также юноша участвовал в командной гонке преследования, в которой команда завоевала третье место. Всеволод получил первую медаль на международных соревнованиях.

В воскресенье, 5 декабря, юниоры буду соревноваться на дистанциях 500 м, 1500 м и в масс-старте.