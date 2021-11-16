Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит на Кубке мира в Эстерсунде

Спортсменку отобрали в состав национальной сборной на новый международный сезон.

Ижевск. Удмуртия. Спортсменка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в составе сборной России на Кубке мира по биатлону. Тренерский штаб национальной команды определился с женским стартовым составом в новом сезоне. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Окончательное решение было принято по результатам контрольных гонок, прошедших в Тюмени 15-16 ноября. Вместе с Ульяной Нигматуллиной на Кубке мира Россию представят Светлана Миронова, Ирина Казакевич (Свердловская область), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).

Совещание тренерского штаба состоялось 16 ноября. Глава российского союза биатлонистов Виктор Майгуров рассказал, по каким критериям формировалась женская национальная сборная на предстоящий Кубок мира и Кубок IBU.

«Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, как известно, отобрались в нее ранее благодаря попаданию в топ-20 общего зачета, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова – тренерским решением, Кристина Резцова – по спортивному принципу, выше нее по итогам двух контрольных гонок были только Куклина и Миронова», — сообщил президент СБР.

Напомним, на стартовом этапе Кубка мира должен был выступить еще один представитель Удмуртии - Александр Поварницын. Однако 16 ноября руководство СБР заявило, что ижевчанина заменит барнаулец Даниил Серохвостов.

Замена произошла в связи с решением исполкома Международного союза биатлонистов, который уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне. Александр Поварницын начнет сезон на Кубке IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU в новом сезоне принимает Швеция. Соревнования стартуют, соответственно, в Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября.