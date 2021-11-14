Ижевчанин Александр Поварницын выступит на этапах Кубка мира по биатлону

Представитель Удмуртии вырвался в национальную сборную по результатам последних контрольных гонок.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии вошёл в состав российской команды и выступит на первых этапах Кубка мира. Решение о включении Александра Поварницына в национальную сборную принял тренерский штаб, сообщает Союз биатлонистов России.

Право участвовать в этапах Кубка мира 26-летний Александр Поварницын заслужил по результатам двух контрольных гонок, которые прошли 12 и 13 ноября в Ханты-Мансийске. Как отметил глава российского союза биатлонистов Виктор Майгуров, ижевчанин прошел отбор в сборную по спортивному принципу. В контрольных гонках он дважды был вторым на дистанциях и набрал наибольшее количество очков среди всех участников.

Александр Поварницын начнет готовится к новому вместе с Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Матвеем Елисеевым, Евгением Гараничевым и Каримом Халили. Сейчас мужская сборная России проходит тренировки в австрийском Обертиллиахе.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции и стартуют, соответственно, в Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября.

Отметим, в участники команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU, пробился еще один представитель Удмуртии – Ильназ Мухамедзянов.