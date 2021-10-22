Уроженец Сарапула стал победителем всероссийского первенства по самбо

Роман Желтов получил право представить страну на Кубке Европы.

Сарапул. Удмуртия. Спортсмен из Сарапула стал победителем всероссийского первенства по самбо. Как сообщила пресс-служба администрации города, первенство России по самбо среди юниоров до 24 лет прошло 20 октября во Владимире.

Проживающий в Екатеринбурге уроженец Сарапула Роман Желтов, являющийся учеником и воспитанником спортивного клуба «Победа», показал превосходный результат. Он стал победителем в своей весовой категории — свыше 98 кг. В финальной встрече Роман оказался сильнее своего соперника из Дагестана.

Отметим, что это уже третья победа на самых важных соревнованиях страны по самбо. Роман Желтов стал трёхкратным чемпионом первенства России. Лишь только первое место на этих соревнованиях давало путёвку и право представлять нашу страну на Кубке Европы – 2021 по самбо. Сарапульчанин сумел это сделать.