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Реализация подвела: «Зенит-Ижевск» проиграл дома башкирскому «Спартаку»

12:10, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Реализация подвела: «Зенит-Ижевск» проиграл дома башкирскому «Спартаку»
12:10, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#Зенит Ижевск
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
163
0

Счёт завершился со счётом 0:1.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 10 октября, футболисты команды «Зенит-Ижевск» встретились на своём поле со «Спартаком» из города Туймазы, республика Башкортостан. Матч завершился победой гостей со счётом 0:1.

«Обоюдоострая игра с обилием голевых моментов с обеих сторон. Пропустили гол со стандарта, о чём много говорим: игра в створе, один в один, упустили игрока, пропустили гол. Имели большое количество моментов, могли отыграть и даже вырвать победу. Но, к сожалению, реализация подвела», — рассказал в послематчевой пресс-конференции тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Пятикопов.

Главный тренер ФК «Спартак» (Туймазы) Наиль Хабибуллин отметил, что «Ижевск не заслуживал сегодня поражения». Он пожелал ижевчанам удачи по игре и по команде.

«Хотя бы две-три победы они должны были иметь в этом сезоне. Потому что одно очко — слишком мало для такой команды», — сказал Хабибуллин.

12:10, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#Зенит Ижевск
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