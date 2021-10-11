Реализация подвела: «Зенит-Ижевск» проиграл дома башкирскому «Спартаку»

Счёт завершился со счётом 0:1.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 10 октября, футболисты команды «Зенит-Ижевск» встретились на своём поле со «Спартаком» из города Туймазы, республика Башкортостан. Матч завершился победой гостей со счётом 0:1.

«Обоюдоострая игра с обилием голевых моментов с обеих сторон. Пропустили гол со стандарта, о чём много говорим: игра в створе, один в один, упустили игрока, пропустили гол. Имели большое количество моментов, могли отыграть и даже вырвать победу. Но, к сожалению, реализация подвела», — рассказал в послематчевой пресс-конференции тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Пятикопов.

Главный тренер ФК «Спартак» (Туймазы) Наиль Хабибуллин отметил, что «Ижевск не заслуживал сегодня поражения». Он пожелал ижевчанам удачи по игре и по команде.

«Хотя бы две-три победы они должны были иметь в этом сезоне. Потому что одно очко — слишком мало для такой команды», — сказал Хабибуллин.