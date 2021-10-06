«Зенит-Ижевск» впервые за 12 матчей сыграл вничью

Встреча с «Волгой» из Ульяновска закончилась со счётом 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Волгой» из Ульяновска накануне, 5 октября. Об этом сообщается в официальном сообществе ижевского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Матч проходил в рамках Футбольной национальной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:1, от ижевчан отличился Кирилл Мырзаков.

Тренер «Зенит-Ижевск» Сергей Пятикопов на брифинге после игры назвал матч интересным. По его словам, в первой тайме у команды был шанс забить, но ульяновские игроки перехватили инициативу и вышли вперёд.

«Друг за друга бились, старались, поэтому, считаю, заслуженно получили это набранное очко», — заключил тренер ижевчан.

Главный тренер ФК «Волга» Ринат Аитов, в свою очередь, сказал, что соперник создавал опасные моменты только с аута и играл в основном в обороне.

Впервые за 12 игр клуб из Ижевска взял ничью, остальные 11 проиграл. Сейчас «Зенит» находится на 15 строчке турнирной таблицы. Первое место занимает «Волга» из Ульяновска.