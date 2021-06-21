В Грахово на три дня введут сухой закон

Территорию республиканских сельских игр объявили зоной, свободной от алкоголя.
Грахово. Удмуртия. В Грахово на 3 суток ограничат продажу спиртного. Сухой закон введут на время проведения республиканских сельских спортивных игр. Постановление об этом подписал глава Граховского района Виктор Белов.
«Запретить с 12 часов 30 июня до 14 часов 03 июня 2021 года на территории села Грахово розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовленных на основе пива», - говорится в постановлении.
При этом уточняется, что запрет не распространяется на заведения общепита.
Напомним, XXX республиканские летние сельские спортивные игры пройдут в Граховском районе с 29 июня по 3 июля. По информации Минспорта Удмуртии, на игры соберется более 1 400 спортсменов из всех 25 сельских районов республики. Соревнования пройдут по 18 видам спорта, в том числе легкой атлетике, волейболу, дзюдо, армрестлингу и полиатлону.
Впервые в программу игр включены состязания среди работников сельского хозяйства. В профессиональных навыках будут соревноваться механизаторы, операторы машинного доения и косари.
Символом юбилейных игр стала лошадка Граша.