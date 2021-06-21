В Грахово на три дня введут сухой закон

Территорию республиканских сельских игр объявили зоной, свободной от алкоголя.

Грахово. Удмуртия. В Грахово на 3 суток ограничат продажу спиртного. Сухой закон введут на время проведения республиканских сельских спортивных игр. Постановление об этом подписал глава Граховского района Виктор Белов.

«Запретить с 12 часов 30 июня до 14 часов 03 июня 2021 года на территории села Грахово розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовленных на основе пива», - говорится в постановлении.

При этом уточняется, что запрет не распространяется на заведения общепита.

Напомним, XXX республиканские летние сельские спортивные игры пройдут в Граховском районе с 29 июня по 3 июля. По информации Минспорта Удмуртии, на игры соберется более 1 400 спортсменов из всех 25 сельских районов республики. Соревнования пройдут по 18 видам спорта, в том числе легкой атлетике, волейболу, дзюдо, армрестлингу и полиатлону.

Впервые в программу игр включены состязания среди работников сельского хозяйства. В профессиональных навыках будут соревноваться механизаторы, операторы машинного доения и косари.

Символом юбилейных игр стала лошадка Граша.