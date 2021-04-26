Ижевские школьники примут участие в эстафете «Дружба»

Забег пройдёт 28 и 29 апреля.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 и 29 апреля среди учеников школ состоится легкоатлетическая эстафета «Дружба», посвящённая 76-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В первый день эстафеты на стадионе «Зенит» состоится три старта:
- в 12:00 для спортсменов Индустриального района;
- в 13:30 для спортсменов Устиновского района;
- в 15:00 для спортсменов Первомайского района.
Также 28 апреля забег пройдёт в Липовой роще. Старт в 11:30. 29 апреля эстафета состоится в Октябрьском районе, начало в 11:30 на стадионе «Купол» в парке Кирова.
5 лучших команд школ из каждого района примут участие в Эстафете Мира 9 мая.