Ижевские школьники примут участие в эстафете «Дружба»

Забег пройдёт 28 и 29 апреля.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 и 29 апреля среди учеников школ состоится легкоатлетическая эстафета «Дружба», посвящённая 76-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первый день эстафеты на стадионе «Зенит» состоится три старта:

в 12:00 для спортсменов Индустриального района;

в 13:30 для спортсменов Устиновского района;

в 15:00 для спортсменов Первомайского района.

Также 28 апреля забег пройдёт в Липовой роще. Старт в 11:30. 29 апреля эстафета состоится в Октябрьском районе, начало в 11:30 на стадионе «Купол» в парке Кирова.

5 лучших команд школ из каждого района примут участие в Эстафете Мира 9 мая.