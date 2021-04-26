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Ижевские школьники примут участие в эстафете «Дружба»

10:40, 26 апреля, 2021
Юрий Абашев
Ижевские школьники примут участие в эстафете «Дружба»
10:40, 26 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#эстафета
Фото: pixabay.com
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Забег пройдёт 28 и 29 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 и 29 апреля среди учеников школ состоится легкоатлетическая эстафета «Дружба», посвящённая 76-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первый день эстафеты на стадионе «Зенит» состоится три старта:

  • в 12:00 для спортсменов Индустриального района;
  • в 13:30 для спортсменов Устиновского района;
  • в 15:00 для спортсменов Первомайского района.

Также 28 апреля забег пройдёт в Липовой роще. Старт в 11:30. 29 апреля эстафета состоится в Октябрьском районе, начало в 11:30 на стадионе «Купол» в парке Кирова.

5 лучших команд школ из каждого района примут участие в Эстафете Мира 9 мая.

10:40, 26 апреля, 2021
Юрий Абашев
282
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#эстафета