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Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загитова стала одной из самых упоминаемых спортсменок в СМИ

09:30, 24 декабря, 2020
Анна Торхова
Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загитова стала одной из самых упоминаемых спортсменок в СМИ
09:30, 24 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: wikimedia.org
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Фигуристка оказалась самой популярной среди девушек.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова вошла в топ-10 самых упоминаемых в СМИ в 2020 году спортсменов. Об этом сообщает Медиалогия.
Среди девушек-спортсменок олимпийская чемпионка стала самой популярной. Несмотря на то, что Загитова не участвует в соревнованиях, она заняла 6 строчку рейтинга с числом упоминаний 36 837.
Первое место рейтинга получил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В СМИ о нем написали 109 522 сообщения. Вторая строчка досталась футболисту Артему Дзюбе, третья – футболисту Александру Кокорину. Четвертую строчку по популярности занял хоккеист Александр Овечкин, а топ-5 замкнул футболист Алексей Миранчук.
Также в списке оказался Федор Смолов, Александра Трусова, Даниил Квят и Алена Косторная.  
09:30, 24 декабря, 2020
Анна Торхова
612
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова