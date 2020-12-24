Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загитова стала одной из самых упоминаемых спортсменок в СМИ

Фигуристка оказалась самой популярной среди девушек.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова вошла в топ-10 самых упоминаемых в СМИ в 2020 году спортсменов. Об этом сообщает Медиалогия

Среди девушек-спортсменок олимпийская чемпионка стала самой популярной. Несмотря на то, что Загитова не участвует в соревнованиях, она заняла 6 строчку рейтинга с числом упоминаний 36 837.

Первое место рейтинга получил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В СМИ о нем написали 109 522 сообщения. Вторая строчка досталась футболисту Артему Дзюбе, третья – футболисту Александру Кокорину. Четвертую строчку по популярности занял хоккеист Александр Овечкин, а топ-5 замкнул футболист Алексей Миранчук.

Также в списке оказался Федор Смолов, Александра Трусова, Даниил Квят и Алена Косторная.