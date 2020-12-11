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Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева стала лучшей из россиянок на этапе Кубка мира

17:24, 11 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева стала лучшей из россиянок на этапе Кубка мира
17:24, 11 декабря, 2020
Андрей Бирюков
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#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева
Фото: ИА Сусанин
233
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В общем зачёте она заняла 18 место.

Хохфильцен. Австрия. Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева, допустив один промах, стала 18-й в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России. 
Результат Кайшевой отличается от лидирующего на 50,4 секунды. При этом она стала лучшей среди российских спортсменок на турнире. 
Первое место заняла Динара Алимбекова из Беларуси, второе место досталось Тириль Экхофф из Норвегии и третье место — за Франциской Пройсс из Германии. 
 
17:24, 11 декабря, 2020
Андрей Бирюков
233
0
#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева