Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева стала лучшей из россиянок на этапе Кубка мира

В общем зачёте она заняла 18 место.

Хохфильцен. Австрия. Биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева, допустив один промах, стала 18-й в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Результат Кайшевой отличается от лидирующего на 50,4 секунды. При этом она стала лучшей среди российских спортсменок на турнире.