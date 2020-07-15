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В Глазове построят площадку для соревнований по автомодельному спорту

11:50, 15 июля, 2020
Юрий Абашев
В Глазове построят площадку для соревнований по автомодельному спорту
11:50, 15 июля, 2020
Юрий Абашев
88
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#спорт\n#Глазов\n#Удмуртия\n#детские площадки
Фото: Сергей Коновалов. vk.com
88
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Это будет седьмой кордодром в России.

Глазов. Удмуртия. В Глазове построят седьмой по счёту в России кордодром — площадку для занятий автомодельным спортом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов.

Новая площадка появится на базе Детского Дома культуры. Строительство обойдётся в 6 млн рублей.

Кордодром будет представлять из себя разгонный круг, чистовую дорожку, центровое устройство для крепления кордовой нити, стеклянные витражи. Также по контракту предусмотрена кровля, трибуны для зрителей и зоны предстартовой подготовки.

Кордодром позволит детям заниматься автомодельным спортом, учавствовать в соревнованиях и принимать в Глазове старты всероссийского и международного уровня.

11:50, 15 июля, 2020
Юрий Абашев
88
0
#спорт\n#Глазов\n#Удмуртия\n#детские площадки

 

 

 


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