В Глазове построят площадку для соревнований по автомодельному спорту

Это будет седьмой кордодром в России.

Глазов. Удмуртия. В Глазове построят седьмой по счёту в России кордодром — площадку для занятий автомодельным спортом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов.

Новая площадка появится на базе Детского Дома культуры. Строительство обойдётся в 6 млн рублей.

Кордодром будет представлять из себя разгонный круг, чистовую дорожку, центровое устройство для крепления кордовой нити, стеклянные витражи. Также по контракту предусмотрена кровля, трибуны для зрителей и зоны предстартовой подготовки.

Кордодром позволит детям заниматься автомодельным спортом, учавствовать в соревнованиях и принимать в Глазове старты всероссийского и международного уровня.