Итог матча – 1:3 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» проиграли тюменскому «Рубину» на домашнем льду. Как сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики, матч состоялся накануне, 5 февраля.

В первом периоде ни одному из соперников не удалось «размочить» счет. Зато во втором периоде гости отличились дважды. Первым оборону «сталеваров» прорвал Андрей Рычагов, затем Егор Попов отличился на добивании.

«Цифры на табло не отражали накала игры. Ижсталевцы порой так прижимали соперника в их зоне, что тренерскому штабу «Рубина» даже пришлось в середине матча использовать тайм-аут, чтобы дать своим игрокам отдохнуть и сбить эмоциональный порыв «сталеваров», – отмечают представители ижевской команды.

В заключительном периоде тюменцы забросили третью шайбу с подключением на позиции перед воротами защитника Виталия Зотова. «Сталевары» не сдались, на 54-й минуте Артем Рожковский прервал поперечную передачу у самых ворот и нанес бросок – шайба угодила во вратаря, но Рожковский сам же ее и добил.

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«Проиграли по делу. Те ошибки, которые мы совершили, соперник выжал из них максимум. Мы же со своих моментов – не смогли. Два периода не играли, скажем так, во что хотели и во что должны были играть», – посетовал наставник «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.