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Гандболистки ижевского «Университета» сыграли вничью с волгоградским «Динамо»

08:30, 05 марта, 2019
08:30, 05 марта, 2019
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#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волгоград
Фото: pixabay
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Встреча завершилась со счетом 28:28.

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» сыграли вничью с волгоградским «Динамо-Синарой». Встреча женской Суперлиги завершилась со счетом 28:28.

Первый тайм практически весь прошел в равной борьбе, однако ближе к перерыву коллектив из Волгограда смог уйти в небольшой отрыв в 3 мяча (15:18). После тайм-аута «студентки» долгое время проигрывали в один-два гола, но к финальному свистку смогли выровнять ситуацию.

 «Мы должны были за счет опыта выигрываться, а получилась довольно равная игра. Дали возможность сопернику далеко уйти и никак не могли догнать. Нужно было доставать как минимум в средине второго тайма. Девчонки молодцы, сражались. […] Выровняли игру – сыграли вничью – это неплохой результат. Ничья – это лучше, чем проигрыш», - рассказал после игры наставник «студенток» Роберт Минабутдинов.

Он также отметил, что команда выполнила задачу над сезон, так как коллектив рассчитывал попасть в плей-офф Суперлиги, чего и удалось добиться «Университету» по результатам регулярного чемпионата.

На данный момент «студентки» находятся на 7 месте в Суперлиге. Коллектив из столицы Удмуртии может опуститься на 8 место в случае, если 6 марта «Ставрополье» на выезде обыграет «Астраханочку», которая располагается на 4 месте и никак не может повлиять на свое положение в турнирной таблице, так как отрыв от ближайших соперников составляет 4 очка.

08:30, 05 марта, 2019
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#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Волгоград

 

 

 


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