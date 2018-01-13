В Удмуртии начали регистрировать участников Первых Зимних спортивных любительских игр

К участию допускаются взрослые непрофессиональные спортсмены со всей страны.

Ижевск. Удмуртия. Медали и ценные призы в 7 видах спорта будут разыграны во время Первых Зимних спортивных любительских игр, которые пройдут в столице Удмуртии со 2 по 4 марта 2018 года. Как сообщили в Минспорта региона, желающие участвовать могут начать регистрироваться.

В ведомстве напомнили, что к стартам допускаются непрофессиональные спортсмены со всей страны старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Они померяются силами в 7 дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, зимний триатлон, керлинг, сноуборд и горнолыжный спорт.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте mastersgames.ru. Организаторы события - серия стартов TITAN и Правительство Удмуртии при поддержке Министерства спорта России.