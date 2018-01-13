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      В Удмуртии начали регистрировать участников Первых Зимних спортивных любительских игр

      19:05, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:05, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      424
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#сноубординг\n#коньки\n#лыжный спорт\n#события\n#игры\n#горные лыжи
      Фото: pixabay.com
      424
      0

      К участию допускаются взрослые непрофессиональные спортсмены со всей страны.  

      Ижевск. Удмуртия. Медали и ценные призы в 7 видах спорта будут разыграны во время Первых Зимних спортивных любительских игр, которые пройдут в столице Удмуртии со 2 по 4 марта 2018 года. Как сообщили в Минспорта региона, желающие участвовать могут начать регистрироваться. 

      В ведомстве напомнили, что к стартам допускаются непрофессиональные спортсмены со всей страны старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Они померяются силами в 7 дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, зимний триатлон, керлинг, сноуборд и горнолыжный спорт.   

      Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте mastersgames.ru. Организаторы события - серия стартов TITAN и Правительство Удмуртии при поддержке Министерства спорта России.

      19:05, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      424
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#сноубординг\n#коньки\n#лыжный спорт\n#события\n#игры\n#горные лыжи

       

       

       

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