Глазовский «Прогресс» занял 4 место на предсезонном турнире в Тюмени

В матче за бронзу коллектив из Удмуртии уступил екатеринбургской «Синаре».

Тюмень. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» занял 4 место на предсезонном турнире в Тюмени. В матче за бронзу коллектив из Удмуртии уступил екатеринбургской «Синаре».

Всего коллектив провел три встречи. В первой глазовчане уступили хозяевам паркета «Тюмени» - 2:4 во втором поединке обыграли «Ухту» 3:1, а в заключительном выдали результативный матч с «Синарой», который закончился со счетом 7:5 в пользу уральцев.

Победителем турнира стала «Газпром-Югра», которая в решающей игре одержала победу над «Тюменью». Замкнули таблицу «Новая Генерация» и Ухта.