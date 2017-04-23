Уроженец Воткинска гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы

Соревнования проходили в румынском Клуж-Напоке.

Клуж-Напока. Румыния. Гимнаст Давид Белявский из Воткинска выиграл золотую медаль на чемпионате Европы 2017 года в упражнениях на коне (махи). Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Сам спортсмен в интервью журналистам рассказал, что его подготовка к чемпионату Европы «получилась смазанной».

«Подготовка у меня шла очень смазанно, беспокоило то одно, то другое, не мог нормально тренироваться. То пальцы выбью на одном элементе, и пару дней нужно, чтобы восстановиться. Тяжелая подготовка была. Что касается многоборья, то я просто не успел бы к нему подготовиться. Кольца для меня – самый тяжелый снаряд. Я отдыхал четыре месяца, а за оставшееся время не успел бы подготовиться к многоборью», - цитируются слова двукратного призера Олимпийских игр на сайте ФСГР.

Общаясь с прессой Давид Белявский также поздравил россиянина Дмитрия Ланкина, завоевавшего серебро чемпионата Европы в вольных упражнениях.

«Очень рад за него, что он завоевал медаль. Это первый чемпионат Европы, поэтому это очень большой успех для него», - сказал Белявский.