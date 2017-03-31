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      Ижевские «Купол-Родники» уступили «Новосибирску» в четвертом матче ¼ Суперлиги

      14:00, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:00, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      67
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"
      Фото: vk.com/bkrodniki
      67
      0

      Команда из столицы Удмуртии продолжит борьбу в турнире за 5 место.

      Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» уступили «Новосибирску» в четвертом матче ¼ мужской Суперлиги-1. Команда из столицы Удмуртии продолжит борьбу в турнире за 5 место.

      Уже в самом начале матча стало понятно, что гости не настроены на продолжение серии. Напомним предыдущие три поединка дважды заканчивались победой сибирской команды и один раз выигрывали «Родники».

      Первая четверть матча завершилась со счетом 17:5 в пользу гостей. Во втором игровом отрезке «Новосибирск» увеличил отрыв от соперников и перед большим перерывом вел с разницей в 17 очков (36:19).

      В третьей десятиминутке подопечные Валерия Конотопова смогли сократить отставание, но двузначное преимущество ликвидировать не удалось (43:56). Заключительный игровой отрезок как и первые два закончились победой «Новосибирска», который одержал третью победу (73:54) в серии и продолжит борьбу за победу в плей-офф суперлиги.

      Теперь у ижевчан есть неделя на отдых, после чего клуб отправится в Екатеринбург на первый этап «Кубка «Сибур». В случае, если коллектив попадет в число двух лучших команд (из четырех), то столица Удмуртии примет финал четырех кубка Сибур. 

      14:00, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      67
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"
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