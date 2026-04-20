Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Семью из Удмуртии покажут в новом реалити телеканала «Ю»

Семью из Удмуртии покажут в новом реалити телеканала «Ю»
254
0
Источник фото: Телеканал "Ю"
Они перевоспитают богачей из Ярославля

Красногорское. Удмуртия. Многодетная семья Лаптевых из села Красногорское станет героями нового реалити-шоу «Чадо из ада. Предки» (16+) на телеканале «Ю». Премьера проекта состоится 21 апреля в 18:00.

Новое шоу является продолжением реалити «Чадо из ада», где избалованных подростков отправляли на перевоспитание в простые семьи. Теперь настала очередь их состоятельных родителей. Им предстоит на себе испытать, каково это — жить без привычного комфорта, и понять, что детям важны любовь и внимание, а не только дорогие подарки.

Первыми участниками эксперимента станут родители Марка Борисовского из Ярославля. Именно в семье Лаптевых когда-то перевоспитывался их сын, пытаясь доказать родителям своё право на выбор профессии. Теперь мама и папа Марка отправятся в удмуртскую глубинку, чтобы четыре дня прожить в быту многодетной семьи и посмотреть на мир глазами своего ребёнка.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

