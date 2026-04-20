Красногорское. Удмуртия. Многодетная семья Лаптевых из села Красногорское станет героями нового реалити-шоу «Чадо из ада. Предки» (16+) на телеканале «Ю». Премьера проекта состоится 21 апреля в 18:00.

Новое шоу является продолжением реалити «Чадо из ада», где избалованных подростков отправляли на перевоспитание в простые семьи. Теперь настала очередь их состоятельных родителей. Им предстоит на себе испытать, каково это — жить без привычного комфорта, и понять, что детям важны любовь и внимание, а не только дорогие подарки.

Первыми участниками эксперимента станут родители Марка Борисовского из Ярославля. Именно в семье Лаптевых когда-то перевоспитывался их сын, пытаясь доказать родителям своё право на выбор профессии. Теперь мама и папа Марка отправятся в удмуртскую глубинку, чтобы четыре дня прожить в быту многодетной семьи и посмотреть на мир глазами своего ребёнка.