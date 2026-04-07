Ижевск. Удмуртия. В преддверии периода отпусков МВД по Удмуртии напомнило жителям о сроках и порядке получения загранпаспортов, а также об изменениях в правилах выезда детей за границу, которые вступили в силу с 20 января 2026 года.

С момента вступления изменений в силу ребенок не сможет выехать из России в ряд стран (Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию) по свидетельству о рождении, для этого потребуется отдельный загранпаспорт. Для подростков старше 14 лет ничего не меняется, их внутренний паспорт РФ остается действительным для въезда в эти государства.

Кроме того, с 20 января российские консульства в вышеупомянутых странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении, а также если ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом.

Граждане могут выбрать паспорт старого образца (срок действия 5 лет) или биометрический нового поколения (10 лет). Последний имеет повышенную степень защиты и упрощает прохождение погранконтроля.

Чтобы избежать очередей, жителям Удмуртии советуют заранее подумать о загранпаспорте.

Подать заявление можно тремя способами:

— через портал госуслуг;

— лично в подразделении по вопросам миграции;

— через МФЦ.

Срок оформления по месту жительства составит один месяц, по месту пребывания — три месяца. В ведомстве подчеркивают, что новые правила вводятся для исключения случаев незаконного вывоза детей за границу.