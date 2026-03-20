Работодателям Удмуртии вернут до 30% затрат на улучшение условий труда сотрудников

12:37, 20 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#условия труда
Источник фото: Профсоюзы Удмуртии
На эти цели в 2026 году выделено более 450 миллионов рублей.

Ижевск. Удмуртия. Члены правительственной комиссии по охране труда рассмотрели информацию Отделения Социального фонда России по Удмуртской Республике о финансировании мероприятий, направленных на улучшение условий труда и оздоровление работников. Доклад представил заместитель управляющего Отделением Ильдар Гадршин. Об этом сообщили в Прфсоюзы Удмуртии.

В регионе действует механизм, позволяющий работодателям компенсировать за счет средств Фонда до 30% расходов на профилактические мероприятия. Средства выделяются в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2026 году общий объем финансирования по этому направлению превышает 450 миллионов рублей.

Предприятия и учреждения могут направить полученные средства на приобретение средств индивидуальной защиты, организацию и проведение медицинских осмотров, а также на приобретение санаторно-курортных путевок для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

