Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали исполняющую обязанности нотариуса ижевского нотариального округа. Женщина подозревается в систематической утечке конфиденциальной информации из единой информационной системы нотариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2025 по 2026 год подозреваемая, имея доступ к закрытой базе, незаконно собирала персональные данные граждан. Полученные данные она передавала знакомому риелтору, который использовал её их для своей коммерческой деятельности.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной передаче и хранении незаконных передаче и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные с использованием служебного положения».