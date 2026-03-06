Закрыть
В Ижевске и. о. нотариуса подозревают в незаконной передаче персональных данных риелтору

09:34, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#утечка данных
Источник фото: ИА «Сусанин»
Незаконно полученная информация использовалась в коммерческой деятельности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали исполняющую обязанности нотариуса ижевского нотариального округа. Женщина подозревается в систематической утечке конфиденциальной информации из единой информационной системы нотариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2025 по 2026 год подозреваемая, имея доступ к закрытой базе, незаконно собирала персональные данные граждан. Полученные данные она передавала знакомому риелтору, который использовал её их для своей коммерческой деятельности.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной передаче и хранении незаконных передаче и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные с использованием служебного положения».

