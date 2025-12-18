Ижевск. Удмуртия. В Ижевске со 2 по 9 января пройдёт фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+). Ожидается, что в этом году число гостей достигнет 70 тысяч человек. О предстоящем мероприятии журналистам рассказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Участниками фестиваля станут 10 регионов России: Камчатский край, Дагестан, Ростовская, Челябинская, Костромская области, Бурятия, Республика Алтай, Марий-Эл, Алтайский край, Удмуртия. Напомним, вся продукция пройдёт проверку.

На этот раз Всемирный день пельменя продлится восемь дней, а не четыре, как это было в прошлые новогодние праздники. Тогда гостями фестиваля стали 55 тысяч человек, из которых 8 тысяч приехали из других регионов. В этом году организаторы ожидают 70 тысяч гостей.

Уже составлена программа, ознакомиться с которой можно на сайте фестиваля. Гости примут участие в мастер-классах по лепке пельменей и приготовления национальных блюд от мастеров из разных регионов страны. 6 января состоится народная дегустация, где все желающие могут попробовать разнообразные виды пельменных блюд.

Кроме того, гостей ждёт насыщенная развлекательная программа с квестами, ежедневными концертами и розыгрышами призов.

Организаторы отмечают, что на прошлом фестивале было съедено 14 тонн пельменей или 190 тысяч штук. В этот раз запасы «хлебных ушей» увеличены в четыре раза.