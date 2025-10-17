Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил план подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях в трёх районах города на 2025-2026 учебный год. Документ регламентирует организацию военно-патриотического воспитания и учебных сборов для юношей. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.



Подготовка будет проводиться в рамках предмета Основы безопасности и защиты Родины Планом также предусмотрено проведение традиционных пятидневных учебных сборов, которые организуют совместно управление образования города, военкомат и Ижевский автотранспортный техникум.



Курировать исполнение постановления будет заместитель главы администрации города по социальной политике. Планируется вести подготовку кандидатов на соответствующие должности педагогов, обеспечить материально-техническое оснащение образовательных организаций, а также организовать проводы призывников на службу.



В приложении к документу приведены итоги аналогичной подготовки за 2024-2025 учебный год в Первомайском и Ленинском районах. Из запланированных 1326 юношей обучение прошли 1269 (95,7%). 57 человек были освобождены от занятий по состоянию здоровья, так как обучались в коррекционных школах.



В прошлом учебном году в двух районах работали 10 кадетских классов, а подготовку студентов и школьников вели 37 преподавателей. При этом только 18% образовательных учреждений были полностью обеспечены необходимой учебно-материальной базой.