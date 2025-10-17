Закрыть
В Ижевске утвержден план подготовки старшеклассников и студентов к военной службе 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#военная подготовка
Источник фото: ИА «Сусанин»
Работа рассчитана на учебный год.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков утвердил план подготовки граждан к военной службе в образовательных учреждениях в трёх районах города на 2025-2026 учебный год. Документ регламентирует организацию военно-патриотического воспитания и учебных сборов для юношей. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Подготовка будет проводиться в рамках предмета Основы безопасности и защиты Родины Планом также предусмотрено проведение традиционных пятидневных учебных сборов, которые организуют совместно управление образования города, военкомат и Ижевский автотранспортный техникум.

Курировать исполнение постановления будет заместитель главы администрации города по социальной политике.  Планируется вести подготовку кандидатов на соответствующие должности педагогов, обеспечить материально-техническое оснащение образовательных организаций, а также организовать проводы призывников на службу.

В приложении к документу приведены итоги аналогичной подготовки за 2024-2025 учебный год в Первомайском и Ленинском районах. Из запланированных 1326 юношей обучение прошли 1269 (95,7%). 57 человек были освобождены от занятий по состоянию здоровья, так как обучались в коррекционных школах.

В прошлом учебном году в двух районах работали 10 кадетских классов, а подготовку студентов и школьников вели 37 преподавателей. При этом только 18% образовательных учреждений были полностью обеспечены необходимой учебно-материальной базой.

#Ижевск\n#Удмуртия\n#военная подготовка