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Заключённые одной из колоний Удмуртии изготовят десять тысяч чехлов для походных стульев

13:03, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Заключённые одной из колоний Удмуртии изготовят десять тысяч чехлов для походных стульев
13:03, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Завьялово\n#заключенные\n#трудовая адаптация
Источник фото: УФСИН по Удмуртии
82
0

За работу возьмутся семь человек.

Завьялово. Удмуртия. Центр трудовой адаптации исправительной колонии №8 в Удмуртии принял заказ на пошил десяти тысяч чехлов для походных стульев. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Изготовлением займётся швейный участок центра, где трудятся семь осуждённых, владеющих навыками пошива. Партию чехлов заказала крупная российская производственная компания. В будущем ассортимент изделий увеличится, как и объёмы продукции. Это позволит создать новые рабочие места для осуждённых. 

13:03, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Завьялово\n#заключенные\n#трудовая адаптация