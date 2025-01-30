Завьялово. Удмуртия. Центр трудовой адаптации исправительной колонии №8 в Удмуртии принял заказ на пошил десяти тысяч чехлов для походных стульев. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Изготовлением займётся швейный участок центра, где трудятся семь осуждённых, владеющих навыками пошива. Партию чехлов заказала крупная российская производственная компания. В будущем ассортимент изделий увеличится, как и объёмы продукции. Это позволит создать новые рабочие места для осуждённых.