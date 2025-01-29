Жительницы деревни Каменное в Удмуртии боятся ходить по населённому пункту в одиночестве

Каменное. Удмуртия. В деревне Каменное Завьяловского района местные жительницы стали бояться ходить в одиночестве. Об этом «Сусанину» рассказала женщина, которая живёт в этой деревне.

Дети и взрослые боятся неизвестного, который вечером 25 января напал на девочку-подростка. В центре деревни у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, гуляла группа подростков. К компании подошёл взрослый мужчина.

«Он, получается, её уже здесь, в центре деревни, заприметил. Он подошёл к девочкам, потому что они общались вдвоём, а мальчики — в сторонке втроём, встал на колени и взял их за руки. Не силой взял, просто за руки, а мальчикам сказал снимать всё на камеру. Он сначала спросил, как зовут, предложил им выпить, и прозвучала фраза, что если кто-то этих девочек тронет, то он всем голову оторвёт», — поделилась жительница деревни Каменное.

Затем компания ушла, ребята зашли в магазин, а позднее решили разойтись по домам. Трое юношей с одной девочкой ушли в одну сторону, а их 14-летняя подруга пошла в одиночестве в другую. Примерно в 21:00, когда подросток уже подходила к дому, то услышала шаги. Испугавшись, она стала двигаться быстрее, и её преследователь также ускорил шаг, а затем схватил.

«Он сзади подошёл, закрыл рот и сказал: «Будешь кричать — убью». Мимо проезжали машины. А раз она кричать не может, то начала ногами дёргать, подавала знаки, что нужна помощь, но никто не остановился. И вот он её повалил, но, получается, поскользнулся, она оказалась на нём и каким-то образом вывернулась и убежала. Мужчина следом снова её повалил, но вновь ей как-то удалось вырваться», — рассказала мама девочки.

После этого неизвестный оставил попытки и убежал в противоположную сторону, а девочка добралась до дома. Её мама отметила, что позднее вспомнила о камере, расположенной на доме соседки. В результате данный инцидент оказался записан на видео, на котором слышно, что говорил нападавший.

В этот же день семья написала заявление в полицию.

Родители девочки подозревают в нападении жителя деревни, который, по слухам, уже несколько раз сидел за изнасилование. Через знакомых семья смогла договориться с ним о встрече в эту же ночь — с 25 на 26 января. Мужчина пришёл с женой и матерью.

«Я не мог совершить такое. Я больше таким не занимаюсь», — он сказал. Вот чем он таким больше не занимается?», — удивляется мама дочери-подростка.

После подачи заявления в деревне побывали сотрудники полиции.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в ДЧ ОМВД России «Завьяловский». Сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Жительница деревни Каменное рассказала, что теперь женщины боятся ходить вечерами в одиночестве. «После такого случая не знаю, как ходить теперь спокойно», — поделилась собеседница.