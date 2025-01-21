Чем восполнить зимний недостаток витамина D в организме?

Удмуртия. Диетолог Нурия Дианова поделилась рекомендациями о продуктах, которые помогут предотвратить дефицит витамина D в организме, сообщают «Известия». Основное внимание она уделила продуктам животного происхождения, которые являются наиболее богатыми источниками этого витамина.

Эксперт рекомендует следующие продукты:

· Рыба — является лидером по содержанию витамина D. Дианова рекомендует включить в рацион тунца, лосося, сельдь и сардину (как свежие, так и консервированные). Эти продукты также содержат кальций и фосфор, что делает их особенно полезными для здоровья.

· Говяжья печень и яйца являются хорошими источниками витамина D, особенно желток.

· Грибы — в них тоже присутствует витамин D, однако его содержание значительно ниже по сравнению с продуктами животного происхождения.

О дефиците витамина D в организме может говорить повышенная утомляемость, депрессия, общая слабость. Особенно важно проверять уровень витамина D у людей с диабетом, избыточным весом или проблемами с менструальным циклом.

Диетолог предостерегает от самолечения и назначения витаминов без консультации со специалистом. Она советует сначала пройти обследование и сдать анализы для определения уровня витамина D в организме.