Ижевчане смогут получить консультацию по вопросам трудовых отношений

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут получить консультацию по вопросам трудовых отношений от экспертов отделения социального фонда России (СФР) в республике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Приём граждан пройдёт 24 октября с 10:00 до 12:00 на площадке клиентской службы отделения СФР на улице 10 лет Октября, 32а в Ижевске. Консульацию проведут заместитель управляющего Отделением СФР по Удмуртии Жанна Паршинецева и главный Государственный инспектор труда в регионе Светлана Шекунова.

Специалисты готовы ответить на вопросы об охране труда, выплат в периоды временной нетрудоспособности, ведения электронной трудовой книжки и т. д.

Телефоны для предварительной записи 8 (3412) 606-176, 606-250, 411-658.