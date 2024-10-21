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Ижевчане смогут получить консультацию по вопросам трудовых отношений

11:36, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане смогут получить консультацию по вопросам трудовых отношений
11:36, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#консультация\n#трудовые права
Источник фото: Габриэль Хендерсон на Unsplash
611
0

Приём состоится 24 октября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут получить консультацию по вопросам трудовых отношений от экспертов отделения социального фонда России (СФР) в республике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. 

Приём граждан пройдёт 24 октября с 10:00 до 12:00 на площадке клиентской службы отделения СФР на улице 10 лет Октября, 32а в Ижевске. Консульацию проведут заместитель управляющего Отделением СФР по Удмуртии Жанна Паршинецева и главный Государственный инспектор труда в регионе Светлана Шекунова.

Специалисты готовы ответить на вопросы об охране труда, выплат в периоды временной нетрудоспособности, ведения электронной трудовой книжки и т. д. 

Телефоны для предварительной записи 8 (3412) 606-176, 606-250, 411-658.

11:36, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#консультация\n#трудовые права