Группу жителей Удмуртии будут судить за организацию незаконной миграции с подделкой справок о беременности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанут восемь человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает МВД Медиа.

Дело началось с уроженца Закавказья, который в 2021 и 2022 годах решил помочь девяти своим дальним родственникам получить разрешение на временное пребывание в России, а затем и гражданства РФ.

Для этого он подговорил двух своих знакомых, чтобы те заключили фиктивные браки с гражданами России. Для ускорения процесса злоумышленники покупали поддельные справки о беременности и предоставляли их в ЗАГС.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Все фиктивные браки аннулированы.