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Группу жителей Удмуртии будут судить за организацию незаконной миграции с подделкой справок о беременности

12:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Группу жителей Удмуртии будут судить за организацию незаконной миграции с подделкой справок о беременности
12:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#незаконная миграция
Фото: Уэсли Тинджи на Unsplash
185
0

Преступления были совершены в период 2021-2022 годов. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанут восемь человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает МВД Медиа. 

Дело началось с уроженца Закавказья, который в 2021 и 2022 годах решил помочь девяти своим дальним родственникам получить разрешение на временное пребывание в России, а затем и гражданства РФ. 

Для этого он подговорил двух своих знакомых, чтобы те заключили фиктивные браки с гражданами России. Для ускорения процесса злоумышленники покупали поддельные справки о беременности и предоставляли их в ЗАГС.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Все фиктивные браки аннулированы. 

12:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#незаконная миграция