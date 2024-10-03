Эксперт прокомментировал повышение размера взноса на капремонт в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Эксперт прокомментировал повышение минимального размера взноса на капремонт в Удмуртии. Напомним, с 1 января 2025 года в домах без лифта и с лифтом он вырастет на 80 и 90 копеек — до 10 рублей 20 копеек и 11 рублей 10 копеек соответственно.

По словам председателя общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александра Евсеева, размер взноса влияет на объем и сроки выполнения работ по капремонту в МКД. «Именно поэтому, на мой взгляд, к повышению взноса на капремонт нужно скорее относиться как к повышению возможностей для инвестиций собственника в свое имущество, а не как к повышению бремени коммунальных платежей, как это принято воспринимать в большинстве случаев. По крайней мере, мы видим на практике, что в домах, где принят повышенный размер взноса, состояние коммуникаций, кровли и лифтов выше, соответственно и выше стоимость самих квартир в этом доме», — отметил Евсеев.

Он пояснил, что изменения не коснутся тех домов, где собственники жилья ранее уже приняли решение о повышенном размере взноса. В Удмуртии это распространенная практика. «Такое право есть у собственников в каждом доме, и в Удмуртии этим правом достаточно часто пользуются активные собственники, накапливающие средства на специальных счетах, а также дома, в которых требуется обеспечить 10-летнюю окупаемость работ в рамках региональной программы», — добавил эксперт.