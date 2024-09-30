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2 октября в Удмуртии включат сирены оповещения населения

10:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2 октября в Удмуртии включат сирены оповещения населения
10:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сирены
Фото: ИА «Сусанин»
108
0

Комплексная проверка пройдёт по всей стране.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 2 октября пройдёт плановая комплексная региональной и муниципальной систем оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Сирены и акустические устройства запустят в 10:40. Затем проверочный сигнал заместит эфир телеканалов и радио. Произойдёт это в 10:43. На одну минуту прервутся эфиры: Первого канала, России-1, России-К, России 24, Пятого канала, НТВ, ОТР, ТВ Центра, Матч ТВ, Карусель и радиоканалов «Радио России», «Вести FM», «Маяк».

10:00, 30 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сирены