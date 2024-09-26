Авито Услуги: россияне в два раза чаще стали обращаться за ремонтом ноутбуков после попадания в них влаги

По данным платформы Авито Услуги, у россиян в первой половине сентября вырос спрос на ремонт и обслуживание компьютеров на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в том числе, с началом делового сезона, а также учебного года у школьников и студентов.

Цифровизация становится ключевым фактором успеха для современного бизнеса, позволяя повысить эффективность, автоматизировать процессы и сократить затраты.

В сентябре россияне стали чаще обращаться к специалистам для борьбы с вредоносными программами — спрос на услуги по удалению вирусов и установке антивирусных программ вырос в 3,3 раза по каждой категории в сравнении с январем 2024 года. Услуга по восстановлению утраченных файлов в результате сбоя системы или повреждения компьютера стала популярнее в сентябре 2024 года в 3,8 раза.

Оптимизация и увеличение скорости компьютера позволяет улучшить производительность, очистить систему от ненужных файлов и программ, которые замедляют работу компьютера. Такая услуга стала востребованнее в сентябре по сравнению с январем текущего года в 3,2 раза.

С началом бизнес-сезона компании обновляют программные продукты и сервисы, что требует от техники работы на повышенных мощностях и скоростях. Кроме того, при установке и обновлении нового обеспечения важно защищать компьютеры и ноутбуки и профилактировать попадание вредоносных программ.

Особой популярностью в начале делового сезона стала востребована услуга по устранению последствий попадания влаги в компьютер. Как правило, такое недоразумение происходит с ноутбуками в результате попадания напитков на клавиатуру — россияне стали обращаться к мастерам в сентябре 2024 года на 112% чаще, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Авито Услуг