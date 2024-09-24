Бизнесменам расскажут о новых возможностях для роста бизнеса онлайн

26 сентября в столице Кубани пройдет конференция Авито Услуг — «Лига услуг – к новым рекордам бизнеса». Мероприятие станет важной площадкой для представителей малого и среднего бизнеса, экспертов отрасли и лидеров рынка, которые соберутся, чтобы обсудить современные тренды, технологии и возможности для развития бизнеса в сфере услуг.

На конференции эксперты обсудят, как цифровые инструменты, в частности онлайн-платформы, помогают бизнесу привлекать клиентов, улучшают качество сервиса и в целом укрепляют позиции на рынке. Гости мероприятия также узнают, как настроить работу на платформе, какие инструменты лучше использовать, чтобы бизнес стал заметнее, как эффективно взаимодействовать с клиентами и увеличивать объем заказов, в частности, в сферах транспортных услуг, ремонта и строительства, красоты и здоровья, ремонта техники и электроники.

«Мы уже давно не просто сервис объявлений. Сейчас каждый второй специалист на рынке предлагает свои услуги на нашей платформе. И на нас лежит большая ответственность – мы стремимся быть для предпринимателей не просто источником заказов, а ежедневным партнёром по бизнесу. А чтобы упростить работу на платформе и подсказать как эффективнее выстраивать подход к продвижению в условиях меняющегося рынка, мы считаем важным проводить такие специализированные мероприятия», – рассказал Александр Куроптев, директор направления Авито Услуги.

Еще участники узнают о мерах государственной поддержки, которые помогут предпринимателям не только оставаться на плаву, но и активно развиваться в новых экономических реалиях.

Мероприятие затронет актуальные тренды в различных сегментах сферы услуг — от ремонта и строительства до бьюти-индустрии. Участники получат информацию о самых востребованных направлениях и узнают, как адаптировать свой бизнес под новые запросы рынка.