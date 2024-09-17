Авито Услуги: спрос на работу с блогерами вырос почти в 2 раза

PR, маркетинг и реклама – инструменты, без которых не может работать современный бизнес. За последний месяц спрос на комплекс таких услуг по всей России увеличился на 6%, по данным Авито Услуг.

Контент-маркетинг — это распространение информации о бренде и создание его репутации. На практике это работа с сайтом компании и ведение страниц в соцсетях. Спрос на подобные услуги за последний месяц вырос в России на 134%, а предложение выросло на 29%. Контент-маркетинг требует терпения и последовательности, так как работает на долгосрочную перспективу. Но при правильном подходе он позволяет эффективно решать маркетинговые задачи и повышать продажи.

Спрос на разработку и внедрение email-рассылок увеличился на 28%, а предложение от специалистов увеличилось на 36%. Email-рассылки помогают установить и поддерживать связь с клиентами, что способствует созданию доверительных отношений и повышению лояльности к бренду.

Сотрудничество с блогерами становится все более популярным среди компаний. Последние создают контент на основе личного опыта, что формирует доверие у их аудитории. Рекомендации от блогера воспринимаются как советы от друга, что делает их более убедительными по сравнению с традиционной рекламой. Блогеры часто имеют четко определенную аудиторию, что позволяет компаниям точно нацеливать свои рекламные сообщения и достигать нужных сегментов рынка. Также блогеры используют нативный подход к рекламе, интегрируя продукты в свой контент ненавязчиво, что делает рекламу более приемлемой для их подписчиков.

Спрос на услуги по работе с блогерами за последний месяц увеличился на 85%, а предложение увеличилось на 30%, отметили в пресс-службе Авито Услуг.