В Удмуртии ушедшей за 15 км от дома собаке помогут вернуться домой

Ижевск. Удмуртия. В ходе массового похода «Удмуртский скороход» произошёл курьёзный случай. Живший в деревне Кетул пёс увязался за участниками похода и ушёл от дома за 15 км. К счастью, всё завершилось благополучно, сообщил один из «скороходов» Илья Крысенко.

«Прочитав комментарии, что многие впервые увидели его именно в Кетуле, я решил съездить туда и поспрашивать местных, не терял ли кто такую собаку. Сразу же мне сказали, что он живет тут и указали в каком именно доме. Так я и обнаружил хозяйку и впридачу несколько братьев и сестер этого песика. Пока он в Ижевске на передержке, на следующей неделе, когда у меня будет время, отвезу его домой», — написал Илья Крысенко.

Стало известно, что пёсика зовут Шарик. Илья также добавил, что подарит хозяйке жетон с адресом на ошейник собаке.

Напомним, в 2020 году участники «Удмуртского скорохода» нашли в лесу попугая.