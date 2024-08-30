Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии признали недействительной регистрацию газеты «В кругу семьи»

13:05, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии признали недействительной регистрацию газеты «В кругу семьи»
13:05, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Можга\n#Удмуртия\n#СМИ\n#Роскомнадзор
Фото: unsplash.com
60
0

Выпуск газеты прекратился в ноябре 2022 года. 

Можга. Удмуртия. В Удмуртии признали недействительной регистрацию периодического издания газеты «В кругу семьи», издававшейся 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Региональное управление Роскомнадзора обратилось в Можгинский районный суд с иском к учредителю газеты «В кругу семьи» о признании недействительной регистрации данного печатного СМИ. 

Газета была зарегистрирована в июне 2012 года. Последний выпуск был в ноябре 2022 года. Поскольку газета не выходит более года, суд принял решение удовлетворить требования о признании недействительной регистрации СМИ.

13:05, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Можга\n#Удмуртия\n#СМИ\n#Роскомнадзор