В Удмуртии признали недействительной регистрацию газеты «В кругу семьи»

Можга. Удмуртия. В Удмуртии признали недействительной регистрацию периодического издания газеты «В кругу семьи», издававшейся 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Региональное управление Роскомнадзора обратилось в Можгинский районный суд с иском к учредителю газеты «В кругу семьи» о признании недействительной регистрации данного печатного СМИ.

Газета была зарегистрирована в июне 2012 года. Последний выпуск был в ноябре 2022 года. Поскольку газета не выходит более года, суд принял решение удовлетворить требования о признании недействительной регистрации СМИ.