Фестиваль стеклодувов впервые пройдёт в Можге

Он состоится в субботу, 24 августа.
Можга. Удмуртия. Впервые в Можге состоится Фестиваль стеклодувов. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.
«Это первый в истории города фестиваль, где мастера стеклодувного искусства соберутся со всей России и продемонстрируют своё творчество», — говорится в сообщении.
Гостей праздника ждут мастер-классы, распродажа стеклянной сувенирной продукции, также будут работать творческие, спортивные, интерактивные площадки.
Дата фестиваля: 24 августа (суббота). Начало в 14:00.
Место проведения: стадион Стеклозаводского микрорайона.
Вход на фестиваль свободный, без возрастных ограничений (0+).