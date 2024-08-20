Фестиваль стеклодувов впервые пройдёт в Можге

Можга. Удмуртия. Впервые в Можге состоится Фестиваль стеклодувов. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«Это первый в истории города фестиваль, где мастера стеклодувного искусства соберутся со всей России и продемонстрируют своё творчество», — говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут мастер-классы, распродажа стеклянной сувенирной продукции, также будут работать творческие, спортивные, интерактивные площадки.

Дата фестиваля: 24 августа (суббота). Начало в 14:00.

Место проведения: стадион Стеклозаводского микрорайона.

Вход на фестиваль свободный, без возрастных ограничений (0+).