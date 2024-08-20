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Фестиваль стеклодувов впервые пройдёт в Можге

10:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Фестиваль стеклодувов впервые пройдёт в Можге
10:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
110
0
#Можга\n#фестивали\n#стеклодувы
Фото: unsplash.com (Salvatore Tonnara)
110
0

Он состоится в субботу, 24 августа.

Можга. Удмуртия. Впервые в Можге состоится Фестиваль стеклодувов. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«Это первый в истории города фестиваль, где мастера стеклодувного искусства соберутся со всей России и продемонстрируют своё творчество», — говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут мастер-классы, распродажа стеклянной сувенирной продукции, также будут работать творческие, спортивные, интерактивные площадки.

Дата фестиваля: 24 августа (суббота). Начало в 14:00.

Место проведения: стадион Стеклозаводского микрорайона.

Вход на фестиваль свободный, без возрастных ограничений (0+).

10:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
110
0
#Можга\n#фестивали\n#стеклодувы