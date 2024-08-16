Пенсионерка из Воткинска вновь обрела слух на 101 году жизни

Воткинск. Удмуртия. На втором веку жизни к жительнице Воткинска вернулся слух. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

16 августа Нина Андреевна Лыкова отмечает 101-й день рождения. Разменяв второй век, женщина вновь обрела возможность общаться со своими близкими и родными, поделилась дочь Нины Андреевны. Благодаря этому пенсионерка стала чаще созваниваться с внуками и правнуками, которых у неё 14.

Родилась Нина Лыкова в Псковской, ранее Калининской области. Всю свою жизнь она посвятила работе фельдшером-акушером.

«Многие до сих пор с благодарностью вспоминают Нину Андреевну как человека, который помог им появиться на свет, называют врачом от Бога», — отметил Алексей Заметаев.

Несмотря на возраст, Нина Андреевна даже в 70 лет продолжала объезжать на велосипеде окрестные поля, чтобы проверить, как кормят механизаторов, а также подменяла фельдшеров соседних сел во время их отпусков.

После смерти мужа в 2002 году женщина переехала в Воткинск к своей дочери.

«Уважаемая Нина Андреевна! Примите самые искренние поздравления со 101-м днем Вашего рождения! От всей души желаю, чтобы Вас всегда окружала любовь и забота самых дорогих людей. Пусть радуют внуки и правнуки, а каждый новый день приносит только радость! Самого крепкого Вам здоровья и еще множества прекрасных дней!», — поздравил даму воткинский мэр.