Более 760 образовательных организаций охраняются ЧОПами в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций Удмуртии в преддверии нового учебного года. Об этом в соцсетях рассказала зампредседателя Госсовета республики Татьяна Ишматова.

В обсуждении приняли участие региональные и муниципальные чиновники, депутаты, общественники.

«На текущий момент решены вопросы по обеспечению объектов 1-3 категории (4 категория по решению муниципалитетов) охраной частными охранными предприятиями. Частными охранными предприятиями охраняется 762 объекта муниципальных и государственных образовательных организации. В том числе 593 объекта 1-3 категории и 169 объектов 4 категории», — отметила Татьяна Ишматова.

Она подчеркнула, что все образовательные организации УР оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии (КЭВП); оснащены системой видеонаблюдения; на всех объектах 1 категории установлены контрольно-пропускные пункты.

Из бюджета Удмуртии направлено на обеспечение специализированной охраной и оборудованием инженерно-техническими средствами в 2022 году — 1 148,543 млн. рублей; в 2023 году — 1 932,77 млн. рублей