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Из Удмуртии с начала года депортировали более 160 нелегальных мигрантов

13:05, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из Удмуртии с начала года депортировали более 160 нелегальных мигрантов
13:05, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступность
Фото: ИА «Сусанин»
356
0

К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 1 000 человек. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие зарегистрировано более 12 тысяч преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по республике. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрировааных преступлений снизилось на 1,2%. На 31,6% стало меньше грабежей, на 8,7% — разбойных нападений, на 29,5% — краж с проникновением, на 10% — краж транспортных средств, на 22,3% — угонов транспортных средств.

Убийства, нанесение побоев, в том числе смертельных, изнасилования и разбой раскрываются на 100%. Также выросла раскрываемость грабежей и краж. Правоохранители расследовали уголовные дела по 6 178 преступлениям, среди которых 2084 — тяжкие и особо тяжкие. Всего изобличено 4 125 лиц. 

Кроме того, из республики депортировали 168 нелегалов. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 1 114 человек. Также зарегистрировано 37 преступлений в сфере незаконной миграции.

13:05, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступность