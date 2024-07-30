Из Удмуртии с начала года депортировали более 160 нелегальных мигрантов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие зарегистрировано более 12 тысяч преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрировааных преступлений снизилось на 1,2%. На 31,6% стало меньше грабежей, на 8,7% — разбойных нападений, на 29,5% — краж с проникновением, на 10% — краж транспортных средств, на 22,3% — угонов транспортных средств.

Убийства, нанесение побоев, в том числе смертельных, изнасилования и разбой раскрываются на 100%. Также выросла раскрываемость грабежей и краж. Правоохранители расследовали уголовные дела по 6 178 преступлениям, среди которых 2084 — тяжкие и особо тяжкие. Всего изобличено 4 125 лиц.

Кроме того, из республики депортировали 168 нелегалов. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли 1 114 человек. Также зарегистрировано 37 преступлений в сфере незаконной миграции.