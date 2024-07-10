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Инклюзивная кофейня появилась в Ижевске 

10:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Инклюзивная кофейня появилась в Ижевске 
10:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
157
0
#Ижевск\n#кафе\n#инклюзия
Фото: vk.com (Елена Мухаметдинова)
157
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В июле она работает в тестовом режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась инклюзивная кофейня. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, особенность его в том, что сотрудники там — ребята с ментальными нарушениями.

«Такая инклюзивная кофейня теперь появилась и в Ижевске. Всё благодаря неутомимости руководителя Ассоциации детей-инвалидов Удмуртии Елены Мухаметдиновой и ее партнёрам — Кондитерской L'éclair. Пятеро подопечных ассоциации теперь будут работать бариста, поварами, официантами. Для кого-то из них в этой кофейне воплотится мечта всей жизни. Для родителей — радость, что их особенные дети нашли себя, для Елены — очередная покорённая вершина в её благородном деле, а для меня — гордость за наш город и за наших горожан», — написал градоначальник.

Кофейня расположена в самом центре Ижевска, на улице Вадима Сивкова, 189, корп. 3, и в июле работает в тестовом режиме.

10:40, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
157
0
#Ижевск\n#кафе\n#инклюзия