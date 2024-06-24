В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт крыльца во внутреннем дворе администрации города

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске признан несостоявшимся конкурс по определению подрядчика на ремонт внутреннего крыльца администрации города. Стартовая цена контракта составляла 203 тыс. рублей.

Согласно контракту, подрядчик должен был произвести разбор покрытий и построить новые. В качестве материалов планировалось использовать брусчатку, гранит и противоскользящие покрытия.

Поиск подрядчиков продолжался до 24 июня. Конкурс признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки.