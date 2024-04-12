Один из арестантов в Удмуртии оправдывал действия нацистов во Вторую мировую войну

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии пресекли противоправную деятельность гражданина, отбывающего наказание в колонии. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина является сторонником радикальных взглядов.

Заключённый публично отрицал среди других осуждённых факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, а также распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Причастность фигуранта к совершению противоправного деяния выявлена сотрудниками УФСБ совместно с региональным УФСИН. СУ СК России по УР в его отношении возбудило уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».