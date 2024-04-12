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Один из арестантов в Удмуртии оправдывал действия нацистов во Вторую мировую войну

10:15, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Один из арестантов в Удмуртии оправдывал действия нацистов во Вторую мировую войну
10:15, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#заключенные\n#реабилитация нацизма
Фото: Raymond D'Addario (Общественное достояние)
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Среди других заключённых он распространял ложь о деятельности СССР во время войны.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии пресекли противоправную деятельность гражданина, отбывающего наказание в колонии. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина является сторонником радикальных взглядов.

Заключённый публично отрицал среди других осуждённых факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, а также распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Причастность фигуранта к совершению противоправного деяния выявлена сотрудниками УФСБ совместно с региональным УФСИН. СУ СК России по УР в его отношении возбудило уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

10:15, 12 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Ижевск\n#заключенные\n#реабилитация нацизма